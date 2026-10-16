ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وكومو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
كومو يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة فيورنتينا وكومو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة فيورنتينا ضد كومو
التشكيلة الأساسية
المدرب
- باولو فانولي
- سيسك فابريجاس
نتائج فيورنتينا وكومو في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات فيورنتينا وكومو في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|6
|5
|1
|0
|18
|8
|+10
|16
ف
ت
ف
ف
ف
|2
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|+7
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|6
|4
|2
|0
|14
|3
|+11
|14
ت
ت
ف
ف
ف
|4
|6
|4
|1
|1
|6
|3
|+3
|13
ت
ف
ف
ف
خ
|5
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|+6
|12
ت
ف
ت
ت
ف
|6
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|+4
|11
ت
ف
خ
ت
ف
|7
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
ت
خ
ف
ف
ف
|8
|6
|3
|1
|2
|10
|6
|+4
|10
ف
ت
ف
خ
خ
|9
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|+2
|10
خ
ف
ت
ف
ف
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
ت
خ
ف
ت
ف
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
ف
ت
خ
ف
خ
|13
|6
|2
|0
|4
|6
|12
|-6
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|14
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
ف
ت
خ
ت
خ
|15
|6
|1
|1
|4
|9
|13
|-4
|4
خ
خ
خ
خ
ف
|16
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|19
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|20
|6
|0
|0
|6
|5
|16
|-11
|0
خ
خ
خ
خ
خ