ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وأتالانتا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الخميس 29 أكتوبر 2026، على ملعب أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 9 29 أكتوبر 2026 - 15:45 أرتيميو فرانتشي





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ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الكالتشيو من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.





التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فيورنتينا وأتالانتا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فيورنتينا وأتالانتا في المباريات الأخيرة





ترتيب فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027



