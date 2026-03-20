ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وإنتر ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بعد تعادله أمام أتالانتا في الجولة السابقة من السيري آ، ولكن يظل متصدر بفارق 8 نقاط كاملة عن غريمه ميلان الذي يُلاحقه، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب الدوري.

على الجانب الأخر يمتلك فيورنتينا 28 نقطة، يحتل بهم المركز الـ16، ويسعى بكل جهده للابتعاد قدر الإمكان عن مراكز الهبوط، التي يفرق بينه وبينها 4 نقاط فقط، لذا فبالتأكيد سيكون لقاء قوي بين الفريقين.

ما موعد مباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة فيورنتينا وإنتر في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 مارس 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

43
دافيد دي خيا
2
دودو
6
لوكا رانييري
5
مارين بونجراتشيتش
21
روبن جوسينس
8
رولاندو ماندراغورا
4
ماركو بريشيانيني
44
نيكولو فاجيولي
91
روبرتو بيكولي
65
فابيو باريسي
10
ألبرت غودموندسون
1
يان سومر
25
مانويل أكانجي
30
كارلوس أوجوستو
31
يان بيسيك
8
بيتار سوسيتش
23
نيكولو باريلا
7
بيوتر زيلينسكي
2
دينزل دومفريس
32
فيديريكو ديماركو
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
9
ماركوس تورام

  باولو فانولي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فيورنتينا وإنتر في المباريات الأخيرة

فيورنتينا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات فيورنتينا وإنتر الأخيرة

فيورنتينا

آخر 5 مباريات

إنتر

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

