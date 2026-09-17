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الدوري الإيطالي
team-logoفينيسيا
بيير لويجي بينزو
team-logoلاتسيو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
فينيسيا ضد لاتسيو
فينيسيا
لاتسيو
الدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسيا ولاتسيو في مباراة هامة لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

يحتل لاتسيو المركز الرابع في لائحة الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل فينيسيا الجدول دون أي رصيد من النقاط حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسيا ولاتسيو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 19 سبتمبر 2026، على استاد بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
بيير لويجي بينزو

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فينيسيا ضد لاتسيو

3-5-2
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
التشكيل
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
4-3-3
فيليب ستانكوفيتشفيليب ستانكوفيتشA. GomesA. Gomesجويل سكينجتينيجويل سكينجتينيريدجسيانو هابسريدجسيانو هابسكيكي بيريزكيكي بيريزسيمون سومسيمون سومL. FanneL. Fanneريتشي ساغرادوريتشي ساغرادوانتوني هاينوانتوني هاينوجون يبواهجون يبواهاكور ادامزاكور ادامزكريستوس مانداسكريستوس مانداسرومانو فلوريانيرومانو فلوريانيO. ProvstgaardO. Provstgaardنونو تافاريسنونو تافاريسجوسيب سوتالوجوسيب سوتالورضى بلحيانرضى بلحياندافيد فراتيسيدافيد فراتيسيكينيت تايلوركينيت تايلورماتيا زاكانييماتيا زاكانييتيجاني نوسلينتيجاني نوسلينماتيو كانتشيليريماتيو كانتشيليري
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
3-5-2
فينيسيا

التشكيلة الأساسية

لاتسيو

المدرب

  • G. Stroppa
  • جينارو غاتوسو


نتائج فينيسيا ولاتسيو في المباريات الأخيرة


فينيزيا

فينيزيا - المستوى

ليتشي
خ0-2
ميلان
خ2-0
أودينيزي
خ2-1
فروسينوني
خ3-2
فيورنتينا
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
5/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
لاتسيو

لاتسيو - المستوى

مانتوفا
خ0-2
بولونيا
ف0-1
جنوى
ف1-0
أودينيزي
ف1-2
ميلان
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فينيسيا ولاتسيو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فينيسياتعادللاتسيو
0
1
4
الدوري الإيطالي
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فينيسيا
فينيزيا
0
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
3
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فينيسيا
فينيزيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
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فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
3
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
4
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
2
انتهت
4الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب فينيسيا ولاتسيوفينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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