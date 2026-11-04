ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسيا وأودينيزي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسيا وأودينيزي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 6 نوفمبر، على ملعب بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 11 6 نوفمبر 2026 - 14:45 بيير لويجي بينزو

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ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسيا وأودينيزي في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج فينيسيا وأودينيزي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فينيسيا وأودينيزي في المباريات الأخيرة

ترتيب فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027