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الدوري الإيطالي
team-logoفينيسيا
بيير لويجي بينزو
team-logoأودينيزي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فينيسيا ضد أودينيزي
فينيسيا
أودينيزي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسيا وأودينيزي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسيا وأودينيزي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 6 نوفمبر، على ملعب بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
بيير لويجي بينزو
المباريات التالية
فينيزيا

فينيزيا

الدوري الإيطالي

06 نوفمبر 2026

أودينيزي

أودينيزي

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسيا وأودينيزي في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة فينيسيا ضد أودينيزي

3-5-2
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
التشكيل
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-4-2-1
فيليب ستانكوفيتشفيليب ستانكوفيتشخوانخوانرضوان هلهالرضوان هلهالماتياس مورينوماتياس مورينوباسكوالي ماتزوكيباسكوالي ماتزوكيT. HelgasonT. Helgasonسيمون سومسيمون سومجيانلوكا بوسيوجيانلوكا بوسيوانتوني هاينوانتوني هاينوليون لوبيرباخليون لوبيرباخاكور ادامزاكور ادامزمادوكا اوكويمادوكا اوكويجيمس ابانكواهجيمس ابانكواهكريستيان كاباسيليكريستيان كاباسيليماتيو بالماماتيو بالماميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفودانيكولو زانيولونيكولو زانيولوL. MillerL. Millerحسن كامارحسن كاماريسبر كالستروميسبر كالستروميورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامبكينان ديفيسكينان ديفيس
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-5-2
فينيسيا

التشكيلة الأساسية

أودينيزي

المدرب

  • دافيدي نيكولا
  • باولو زانيتي

نتائج فينيسيا وأودينيزي في المباريات الأخيرة

فينيزيا

فينيزيا - المستوى

أتالانتا
خ3-1
نابولي
ف1-0
جنوى
خ1-0
إنتر
خ0-2
كومو
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
أودينيزي

أودينيزي - المستوى

تورينو
خ2-1
ليتشي
خ0-3
ميلان
خ0-2
بارما
ت0-0
روما
خ2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
3/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فينيسيا وأودينيزي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

فينيسياتعادلأودينيزي
1
0
4
كأس إيطاليا
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
3
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
3
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
3
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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