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الدوري الأمريكي
team-logoفيلادلفيا يونيون
سوبارو بارك
team-logoإنتر ميامي
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي
فيلادلفيا يونيون
الدوري الأمريكي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف فيلاديلفيا يونيون نظيره إنتر ميامي، الخميس بملعب سوبارو بارك، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يحمله في الوقت الحالي بعد أن أحرزه لأول مرة في الموسم الماضي.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الخميس 20 أغسطس على ملعب سوبارو بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأمريكي - الجولة 20
سوبارو بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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نتائج فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

فيلادلفيا يونيون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

فيلادلفيا يونيون

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

10

الأهداف المسجلة

16
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

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