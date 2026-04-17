أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد مارك أنتونيو بينتجودي لاستقبال مباراة مهمة تجمع هيلاس فيرونا وميلان ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الروسينيري عند النقطة 63، بعد خسارته أمام أودينيزي في الجولة السابقة من السيري آ، ورغم ذلك يظل محتفظاً بمركزه الثالث، وبالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح أوضاعه وعدم فقدان نقاط جديدة والخروج بالثلاثة نقاط لمصالحة جماهيره والعودة للوصافة حيث أصبح لقب السكوديتو بعيداً بفارق 12 نقطة كاملة.

بينما يمتلك فيرونا 18 نقطة، يحتل بها المركز قبل الأخير، وهو في منطقة صعبة تماماً، حيث يحتاج للفوز في أغلب اللقاءات القادمة إذا ما أراد أن يظل في الدوري الموسم القادم، لذا لن تكون مباراة سهلة على الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 19 أبريل 2026، على استاد مارك أنتونيو بينتجودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

1
لورينز مونتيبو
15
فيكتور نيلسون
3
مارتن فريسي
5
أندرياس إدموندسون
2
دانييل أويغوكي
11
جين دانييل أكبا أكبرو
7
R. Belghali
63
روبيرتو غاجليارديني
24
أنتوان بيرنيدي
18
K. Bowie
21
عبدو هروي
16
مايك ماينان
33
دافيد بارتيساغي
24
زاكاري أتيكام
5
كوني دي وينتر
31
ستراهينيا بافلوفيتش
12
أدريان رابيو
4
صامويل ريتشي
14
لوكا مودريتش
10
رافائيل لياو
56
أليكسيس ساليمايكيرس
11
كريستيان بوليسيتش

البدلاء

المدرب

  • باولو ساماركو

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج هيلاس فيرونا وميلان في المباريات الأخيرة

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات هيلاس فيرونا وميلان الأخيرة

آخر 5 مباريات

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

