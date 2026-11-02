ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب لا سيراميكا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فياريال وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟
موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.
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عامر الخوذيري
كيف تشاهد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027
التشكيلات المحتملة فياريال ضد باريس سان جيرمان
التشكيلة الأساسية
المدرب
- إنيغو بيريز
- لويس إنريكي
نتائج فياريال وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات فياريال وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة
ترتيب فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
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|3
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|0
|14
|5
|+9
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|2
|3
|3
|0
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|+9
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|+5
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|+5
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|3
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