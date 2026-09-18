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الدوري الإيطالي
team-logoفروسينوني
بينيتو ستيرب
team-logoكومو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
فروسينوني ضد كومو
فروسينوني
كومو
الدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027.

كومو يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما يحتل فروزينوني المضيف المركز السابع برصيد 7 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وكومو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
بينيتو ستيرب

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فيورنتينا ضد نابولي

4-3-3
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
التشكيل
نابولي crest
نابولي
نابولي
4-3-3
دافيد دي خيادافيد دي خيارادو دراجوسينرادو دراجوسينVieryVieryأليكس خيمينيزأليكس خيمينيزلوكا رانييريلوكا رانييرينيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليآرثر عطاآرثر عطاشير ندورشير ندورفرانكو ماستانتونوفرانكو ماستانتونوبيتوبيتواليو نجياليو نجيفانيا ميلنكوفيتش سافيتشفانيا ميلنكوفيتش سافيتشليوناردو سبينازولاليوناردو سبينازولارافا مارينرافا مارينجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوأمير رحمانيأمير رحمانيبيلي جيلموربيلي جيلموركيفين دي بروينكيفين دي بروينستانيسلاف لوبوتكاستانيسلاف لوبوتكاراسموس هويلوندراسموس هويلوندانتونيو فيرجاراانتونيو فيرجاراماتيو بوليتانوماتيو بوليتانو
نابولي crest
نابولي
نابولي
4-3-3
فيورنتينا

التشكيلة الأساسية

نابولي

المدرب

  • باولو فانولي
  • ماسيميليانو أليجري


نتائج فروزينوني وكومو في المباريات الأخيرة


فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

روما
خ4-0
فروسينوني
خ0-3
تورينو
خ1-2
فينيزيا
ف2-4
بيزا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
نابولي

نابولي - المستوى

جنوى
ف0-2
كومو
خ1-2
إنتر
خ3-2
آرسنال
خ0-1
بولونيا
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فروزينوني وكومو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فيورنتيناتعادلنابولي
0
1
4
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نابولي
نابولي
2
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
انتهت
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
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نابولي
نابولي
3
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نابولي
نابولي
2
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
انتهت
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فيورنتينا
فيورنتينا
0
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نابولي
نابولي
3
انتهت
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فيورنتينا
فيورنتينا
2
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نابولي
نابولي
2
انتهت
5الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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