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الدوري الإيطالي
team-logoفروسينوني
بينيتو ستيرب
team-logoتورينو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فروسينوني ضد تورينو
فروسينوني
تورينو
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وتورينو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وتورينو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
بينيتو ستيرب
المباريات التالية
فروسينوني

فروسينوني

الدوري الإيطالي

01 نوفمبر 2026

تورينو

تورينو

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وتورينو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة فروسينوني ضد تورينو

4-2-3-1
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
التشكيل
تورينو crest
تورينو
تورينو
3-5-2
L. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniG. BracagliaG. Bracagliaأنتوني أويونوأنتوني أويونوجيورجيو كيتادينيجيورجيو كيتادينيجياكومو كالوجياكومو كالوباتريزيو ماسينيباتريزيو ماسينيجيورجي كفيرناديجيورجي كفيرناديرومانو شميدرومانو شميدفارس قدجيميسفارس قدجيميسأنتونيو رايموندوأنتونيو رايموندولوكاس بيريلوكاس بيريأدريان إسماليأدريان إسماليبيترو كوموتزوبيترو كوموتزوساوول كوكوساوول كوكوA. CacciamaniA. Cacciamaniدانيال براغانزادانيال براغانزارفيق بلغاليرفيق بلغالينيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشكيان فيتز جيمكيان فيتز جيمجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميونيتشي أدامزتشي أدامز
تورينو crest
تورينو
تورينو
4-2-3-1
فروسينوني

التشكيلة الأساسية

تورينو

المدرب

  • ماسيميليانو الفيني
  • إيجناتسيو أباتي

نتائج فروزينوني وتورينو في المباريات الأخيرة

فروسينوني

فروسينوني - المستوى

BEN
ف2-1
نابولي
خ3-0
ساسوولو
ف4-2
أتالانتا
ت4-4
ليتشي
ف5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
تورينو

تورينو - المستوى

بولونيا
ت1-1
أودينيزي
ف2-1
بارما
ف0-3
مونزا
ف3-2
كومو
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات فروزينوني وتورينو في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

فروسينونيتعادلتورينو
1
2
2
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
انتهت
كأس إيطاليا
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
تورينو badge
تورينو
تورينو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
3
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
انتهت
4الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
19
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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