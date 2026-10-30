ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وتورينو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وتورينو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 1 نوفمبر 2026 - 09:00 بينيتو ستيرب

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ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وتورينو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج فروزينوني وتورينو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فروزينوني وتورينو في المباريات الأخيرة

ترتيب فروزينوني وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027