يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وبارما في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة فروزينوني وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وبارما في الجولة الثالثة عشرة عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على ملعب بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 28 نوفمبر 2026 - 09:00 بينيتو ستيرب

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ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وبارما في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فروزينوني وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج فروزينوني وبارما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فروزينوني وبارما في المباريات الأخيرة

ترتيب فروزينوني وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027