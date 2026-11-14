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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoفرنسا
Matmut Atlantique
team-logoتركيا
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فرنسا ضد تركيا
فرنسا
تركيا
فرنسا
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بوردو الجديد مواجهة قوية تجمع بين فرنسا وتركيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب بوردو الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
Matmut Atlantique
المباريات التالية
فرنسا

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

15 نوفمبر 2026

تركيا

تركيا

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

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عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد تركيا

4-2-3-1
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
التشكيل
تركيا crest
تركيا
تركيا
4-2-3-1
مايك ماينانمايك ماينانادرين تروفيرتادرين تروفيرتteam-logoشاول كومبيديإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهريان شرقيريان شرقيإدواردو كامافينجاإدواردو كامافينجامايكل أوليسيمايكل أوليسيأدريان رابيوأدريان رابيوبرادلي باركولابرادلي باركولاكيليان مبابيكيليان مبابيأورجان تشاكيرأورجان تشاكيرأميرهان توبجوأميرهان توبجوزكي شيليكزكي شيليكفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلوميريح ديميرالميريح ديميرالباريش يلمازباريش يلمازأردا جولرأردا جولريونس أكجونيونس أكجونهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوأوركون كوكتشوأوركون كوكتشوأنيس أونالأنيس أونال
تركيا crest
تركيا
تركيا
4-2-3-1
فرنسا

التشكيلة الأساسية

تركيا

المدرب

  • زين الدين زيدان
  • سيرجين يالسين

نتائج فرنسا وتركيا في المباريات الأخيرة

فرنسا

فرنسا - المستوى

تركيا
ف0-1
بلجيكا
ف0-1
إيطاليا
ت1-1
بلجيكا
ف4-1
إيطاليا
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
تركيا

تركيا - المستوى

فرنسا
خ0-1
إيطاليا
خ1-4
بلجيكا
خ3-0
إيطاليا
خ3-1
بلجيكا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات فرنسا وتركيا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

فرنساتعادلتركيا
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
تركيا badge
تركيا
تركيا
2
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
0
انتهت
المباريات الودية
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
انتهت
المباريات الودية
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
4
انتهت
7الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إيطالياإيطالياإيطاليا
5311116+510
ف
ف
ت
ف
خ
2
فرنسافرنسافرنسا
531185+310
خ
ف
ت
ف
ف
3
بلجيكابلجيكابلجيكا
530286+29
ف
خ
ف
خ
ف
4
تركياتركياتركيا
5005313-100
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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