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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoفرنسا
دو فرانس
team-logoإيطاليا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فرنسا ضد إيطاليا
فرنسا
إيطاليا
هولندا
فرنسا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الإيطالي على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة قوية يحتل الفرنسيون صدارتها برصيد 6 نقاط وفي الوصافة يأتي الإيطاليون برصيد 3 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 2 أكتوبر 2026 على ملعب "ستاد دو فرانس".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على فرنسا وإيطاليا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عصام الشوالي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي


التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة فرنسا ضد إيطاليا

4-3-3
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
التشكيل
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
4-3-3
مايك ماينانمايك ماينانجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهادرين تروفيرتادرين تروفيرتجول كونديجول كونديماكسينس لاكرواماكسينس لاكرواأدريان رابيوأدريان رابيوريان شرقيريان شرقيإدواردو كامافينجاإدواردو كامافينجابرادلي باركولابرادلي باركولامايكل أوليسيمايكل أوليسيعثمان ديمبيليعثمان ديمبيليجيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريمايكل كايوديمايكل كايوديجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيساندرو توناليساندرو تونالينيكولو باريلانيكولو باريلانيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتونيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتو
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
4-3-3
فرنسا

التشكيلة الأساسية

إيطاليا

المدرب

  • زين الدين زيدان
  • روبرتو مانشيني


نتائج فرنسا وإيطاليا في المباريات الأخيرة


فرنسا

فرنسا - المستوى

المغرب
ف2-0
إسبانيا
خ0-2
إنجلترا
خ4-6
تركيا
ف0-1
بلجيكا
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
إيطاليا

إيطاليا - المستوى

البوسنة
خ1-1
لوكسمبورج
ف0-1
اليونان
ف0-1
بلجيكا
خ0-2
تركيا
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فرنسا وإيطاليا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فرنساتعادلإيطاليا
4
0
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
3
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
المباريات الودية
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فرنسا
فرنسا
3
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
انتهت
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
3
انتهت
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
2
انتهت
12الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
فرنسافرنسافرنسا
220020+26
ف
ف
2
بلجيكابلجيكابلجيكا
210121+13
خ
ف
3
إيطالياإيطالياإيطاليا
210143+13
ف
خ
4
تركياتركياتركيا
200215-40
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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