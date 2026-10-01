ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الإيطالي على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة قوية يحتل الفرنسيون صدارتها برصيد 6 نقاط وفي الوصافة يأتي الإيطاليون برصيد 3 نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 2 أكتوبر 2026 على ملعب "ستاد دو فرانس".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس





ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على فرنسا وإيطاليا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى عصام الشوالي.









beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي





التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج فرنسا وإيطاليا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فرنسا وإيطاليا في المباريات الأخيرة









ترتيب فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 فرنسا فرنسا 2 2 0 0 2 0 +2 6 ف ف 2 بلجيكا بلجيكا 2 1 0 1 2 1 +1 3 خ ف 3 إيطاليا إيطاليا 2 1 0 1 4 3 +1 3 ف خ 4 تركيا تركيا 2 0 0 2 1 5 -4 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



