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المباريات الودية
team-logoفرنسا
بيير موروا
team-logoإيرلندا الشمالية
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
فرنسا
فرنسا ضد إيرلندا الشمالية
إيرلندا الشمالية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يخوض المنتخب الفرنسي مباراته الودية ضد ضيفه أيرلندا الشمالية بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب ديدييه ديشان يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الديكة في كأس العالم، ولذلك وقع اختياره على المنتخب الأيرلندي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 8 يونيو 2026، على ستاد بيار موروا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
بيير موروا

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD لبث المواجهة بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN Sports 1أحمد البلوشي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد إيرلندا الشمالية

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مايكل أونيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا وأيرلندا الشمالية في المباريات الأخيرة

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

أيرلندا الشمالية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5
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