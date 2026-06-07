ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الفرنسي مباراته الودية ضد ضيفه أيرلندا الشمالية بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب ديدييه ديشان يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الديكة في كأس العالم، ولذلك وقع اختياره على المنتخب الأيرلندي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 8 يونيو 2026، على ستاد بيار موروا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية بيير موروا

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD لبث المواجهة بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN Sports 1 أحمد البلوشي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد إيرلندا الشمالية التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ديدييه ديشان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب مايكل أونيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا وأيرلندا الشمالية في المباريات الأخيرة