Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم
team-logoفرنسا
لينكولن فاينانشال فيلد
team-logoالعراق
شاهد على beIN SPORTS MAX
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

فرنسا ضد العراق
القنوات الناقلة
كأس العالم
العراق
فرنسا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب العراقي يواجه نظيره الفرنسي في الجولة الثانية في مباريات المجموعة التاسعة من كأس العالم 2026.

وكان أسود الرافدين قد خسروا أمام النرويج في الجولة الأولى، بينما فازت فرنسا على السنغال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "لينكولن فاينانشال" في فيلادلفيا الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العالم - المجموعة 9
لينكولن فاينانشال فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق عامر الخوذيري وحفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعامر الخوذيري
beIN Max 2
beIN Max 4حفيظ دراجي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد العراق

فرنساHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestالعراق
16
مايك ماينان
5
جول كوندي
4
دايوت أوباميكانو
17
ويليام ساليبا
3
لوكاس ديجني
7
عثمان ديمبيلي
14
أدريان رابيو
11
مايكل أوليسي
12
برادلي باركولا
6
كواديو كونيه
10
كيليان مبابي
22
احمد باسل فاضل
5
اكام هاشم
4
زيد تحسين
23
ميرخاس دوسكي
3
حسين علي
14
زيدان إقبال
8
إبراهيم بايش
17
علي جاسم
16
أمير العماري
9
علي الحمادي
18
أيمن حسين

4-4-2

العراقAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشامب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جراهام أرنولد

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا والعراق في المباريات الأخيرة

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب فرنسا والعراق في مجموعات كأس العالم 2026

إعلان