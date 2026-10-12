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دوري أبطال أوروبا
team-logoفايكينج
Lyse Arena
team-logoبايرن ميونخ
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
فايكينج ضد بايرن ميونخ
فايكينج
بايرن ميونخ
إنجلترا
فرنسا
النرويج
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد ليسي أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فايكنج وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد ليسي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
Lyse Arena


ما القنوات الناقلة لمباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة فايكينج ضد بايرن ميونخ

4-3-3
فايكينج crest
فايكينج
VIK
التشكيل
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-2-3-1
آريلد أوستبوآريلد أوستبوكريستوفر هوغنكريستوفر هوغنهنريك فالشنرهنريك فالشنرجياني ستينسنيسجياني ستينسنيسهنريك هيغهايمهنريك هيغهايمT. MoiT. Moiجو بيلجو بيلكريستوفير اسكيلدسينكريستوفير اسكيلدسينزلاتكو تريبيتشزلاتكو تريبيتشبيتر كريستيانسنبيتر كريستيانسنteam-logoH. Bjoerdalمانويل نويرمانويل نويرجوناثان تاهجوناثان تاهكونراد لايمركونراد لايمردايوت أوباميكانودايوت أوباميكانوألفونسو ديفيزألفونسو ديفيزلويس ديازلويس ديازإسماعيل صيباريإسماعيل صيبارياليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشمايكل أوليسيمايكل أوليسييوزوا كيميشيوزوا كيميشهاري كينهاري كين
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-3-3
فايكينج

التشكيلة الأساسية

بايرن ميونخ

المدرب

  • M. Jensen
  • فنسنت كومباني


نتائج فايكنج وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة


VIK

VIK - المستوى

شتوتجارت
خ3-1
KBK
ف8-1
LIL
ف3-0
MAD
ف0-3
بران
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
17/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

شالكه
ت0-0
بودو/جليمت
ف5-0
إلفيرسبيرج
ف1-2
أونيون برلين
ف7-0
أوجسبورج
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
16/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فايكنج وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة



ترتيب فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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