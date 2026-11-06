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الدوري الإسباني
team-logoفالنسيا
ميستايا
team-logoريال مدريد
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
فالنسيا ضد ريال مدريد
فالنسيا
ريال مدريد
الدوري الإسباني
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب ميستايا مواجهة قوية تجمع بين فالنسيا وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإسباني - الجولة 12
ميستايا
المباريات التالية
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإسباني

07 نوفمبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

أحمد البلوشي

كيف تشاهد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة فالنسيا ضد ريال مدريد

5-4-1
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
ستول ديميتريفسكيستول ديميتريفسكيبيبيلوبيبيلوخوسيه لويز جاياخوسيه لويز جايابابلو مافيوبابلو مافيوteam-logoأرناو مارتينيزسيزار تاريجاسيزار تاريجالويس ريوخالويس ريوخاأرناوت دانجوماأرناوت دانجوماخافيير غيراخافيير غيراغويدو رودريجيزغويدو رودريجيزعمر صادقعمر صادقتيبو كورتواتيبو كورتوامارك كوكوريلامارك كوكوريلادين هويسيندين هويسينإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينييان ديوماندييان ديومانديجود بيلينجهامجود بيلينجهامبيرناردو سيلفابيرناردو سيلفاأردا جولرأردا جولركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
5-4-1
فالنسيا

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • خافيير أجيري
  • جوزيه مورينيو

نتائج فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

فالنسيا

فالنسيا - المستوى

ريال سوسييداد
خ2-3
راسينج
ت2-2
أتلتيك بيلباو
ت0-0
فياريال
خ1-2
إلتشي
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
برشلونة
ف1-2
راسينج
ف0-3
AEK
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
16/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

فالنسياتعادلريال مدريد
1
1
3
الدوري الإسباني
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
0
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
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فالنسيا
فالنسيا
0
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
1
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فالنسيا
فالنسيا
2
انتهت
الدوري الإسباني
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
1
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
فالنسيا badge
فالنسيا
فالنسيا
2
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
5الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
1110014612+3430
ف
خ
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
11911228+1428
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
119022810+1827
ف
ف
ف
ف
خ
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
117221815+323
ف
ت
خ
ف
ت
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
116142020019
خ
ف
ف
ف
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
115241719-217
خ
ف
خ
ت
خ
7
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
104331410+415
ف
ف
خ
ت
ت
8
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
113531514+114
ف
خ
ت
خ
ت
9
فياريالفياريالفياريال
113351515012
خ
ف
ت
خ
ف
10
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
112631010012
خ
ت
ف
ت
ف
11
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
113351517-212
خ
ت
خ
خ
ت
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
103341520-512
ف
خ
ت
ت
ف
13
خيتافيخيتافيخيتافي
11335816-812
ف
خ
ت
خ
ف
14
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
113261314-111
ف
خ
خ
ت
خ
15
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
113261122-1111
خ
خ
ف
خ
ت
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
113261529-1411
خ
ف
خ
ت
خ
17
إلتشيإلتشيإلتشي
112451418-410
خ
ف
ت
ت
ف
18
ليفانتيليفانتيليفانتي
112451621-510
خ
خ
ف
ت
ت
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
11236817-99
ف
خ
ت
ت
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
11056821-135
خ
ت
خ
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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