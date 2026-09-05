ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف فالنسيا نظيره برشلونة في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب ميستايا.

وستكون كل الأنظار منصبة على المباراة خصوصا بعد تعثر ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالهزيمة بهدف دون مقابل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على استاد ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 4 6 سبتمبر 2026 - 10:15 ميستايا

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج فالنسيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ فالنسيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ترتيب فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027