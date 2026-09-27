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كأس الخليج
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
عمان ضد الكويت
عمان
الكويت
عُمان
الكويت

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب العماني أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب العماني يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة الإيمان بحظوظه في التأهل، بينما يلعب الكويتيون المباراة تحصيل حاصل بعد ضمان الخروج رسميا.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 3


ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

محمد الهنائي


الكويت الرياضية


الكويت الرياضية

أحمد الكعبي


عمان الرياضية


عمان الرياضية

علي خلف الشمري

التشكيل المتوقع لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب الكويتي المتوقع أمام عمان


حراسة المرمى

سعيد الحوشان

خط الدفاع

راشد الدوسري - يوسف الحقان - عبد العزيز مهران - محسن فلاح

خط الوسط

خالد المرشد - عذبي شهاب - ناصر فالح

خط الهجوم

محمد دحام - يوسف ناصر - القنيني


تشكيل عمان المتوقع أمام المنتخب الكويتي


حراسة المرمى

إبراهيم المخيني

خط الدفاع

غانم الحبشي - خالد الغطريفي - مصعب الشقصي - أحمد الكعبي

خط الوسط

حارب السعدي - سلطان المرزوق - عبد الله فواز

خط الهجوم

ناصر الرواحي - جميل اليحمدي - عصام الصبحي

نتائج عمان والكويت في المباريات الأخيرة


عمان

عمان - المستوى

جزر القمر
ف2-1
إندونيسيا
خ3-0
موزمبيق
ف4-1
العراق
ت1-1
السعودية
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
7/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الكويت

الكويت - المستوى

الأردن
خ1-3
الإمارات
خ3-1
تايلاند
ت2-2
السعودية
خ1-0
العراق
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات عمان والكويت في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

عمانتعادلالكويت
4
1
0
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
عمان badge
عمان
عمان
4
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
عمان badge
عمان
عمان
2
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
9الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
السعوديةالسعوديةالسعودية
220040+46
ف
ف
2
العراقالعراقالعراق
211043+14
ف
ت
3
عمانعمانعمان
201114-31
خ
ت
4
الكويتالكويتالكويت
200224-20
خ
خ
الجولة القادمة


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