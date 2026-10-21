هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري المؤتمر الأوروبي
team-logoطرابزون سبور
بابارا بارك
team-logoهارتس
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد هارتس
طرابزون سبور
هارتس
دوري المؤتمر الأوروبي
تركيا
اسكتلندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بابارا بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين طرابزون سبور وهارتس في الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء (19:45) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع (20:45) بتوقيت الإمارات.


crest
دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 2
بابارا بارك


ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، معلقا على مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

عامر الخوذيري


كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027


التشكيلات المحتملة طرابزون سبور ضد هارتس

المدرب

  • توماس رايس


نتائج طرابزون سبور وهارتس في المباريات الأخيرة


طرابزون سبور

طرابزون سبور - المستوى

جلطة سراي
ف4-0
DRO
خ0-1
سامسون سبور
ف0-3
كوبس
ف2-4
بشكتاش
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
هارتس

هارتس - المستوى

FAL
خ2-1
KIL
ت1-1
MIR
ف5-0
نوردسيايلاند
ت1-1
سلتيك
خ7-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات طرابزون سبور وهارتس في المباريات الأخيرة



ترتيب طرابزون سبور وهارتس في الدوري التركي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برايتونبرايتونبرايتون
110040+43
ف
2
كوبنهاجنكوبنهاجنكوبنهاجن
110030+33
ف
3
طرابزون سبورطرابزون سبورطرابزون سبور
110042+23
ف
4
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
110031+23
ف
5
سانت ترويدنسانت ترويدنسانت ترويدن
110020+23
ف
5
ميالبيميالبيميالبي
110020+23
ف
7
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
110032+13
ف
7
لوجانولوجانولوجانو
110032+13
ف
9
موناكوموناكوموناكو
110021+13
ف
10
باناثينايكوسباناثينايكوسباناثينايكوس
110021+13
ف
10
برانبرانبران
110021+13
ف
10
هايدوك سبليتهايدوك سبليتهايدوك سبلت
110021+13
ف
13
تفينتيتفينتيتفينتي
110010+13
ف
13
جينتجينتخينت
110010+13
ف
15
خيتافيخيتافيخيتافي
10101101
ت
15
ميتييلاندميتييلاندميتييلاند
10101101
ت
15
إف سي نوردسيايلاندإف سي نوردسيايلاندنوردسيايلاند
10101101
ت
15
كايرات ألماتيكايرات ألماتيكيرات
10101101
ت
19
هارتسهارتسهارتس
10101101
ت
19
يونيفيرسيتاتيا كرايوفايونيفيرسيتاتيا كرايوفاكرايوفا
10101101
ت
19
إيجناتياإيجناتياإجناتيا
10101101
ت
19
آر إف إسآر إف إسريجا
10101101
ت
23
النجم الأحمر بلجرادالنجم الأحمر بلجرادالنجم الأحمر
100123-10
خ
23
يابلونيكيابلونيكيابلونيك
100123-10
خ
25
لينكولن ريد امبسلينكولن ريد امبسلينكولن
100112-10
خ
25
بوراك باينيالوكابوراك باينيالوكابوراك
100112-10
خ
25
أياكسأياكسأياكس
100112-10
خ
28
سسكا صوفياسسكا صوفياسسكا صوفيا
100112-10
خ
29
أي جي إفأي جي إفAGF
100101-10
خ
29
ثونثونثون
100101-10
خ
31
كوبسكوبسكوبس
100124-20
خ
32
بافوسبافوسبافوس
100113-20
خ
33
إنتر ديإنتر ديإنتر إسكالديس
100102-20
خ
33
أيبيرياأيبيرياأيبيريا
100102-20
خ
35
سبورتنج براجاسبورتنج براجابراجا
100103-30
خ
36
كاونو زالجيريسكاونو زالجيريسكاونو زالجيريس
100104-40
خ
التأهل إلى دور الـ 16

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل