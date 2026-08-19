ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "بابارا بارك" مواجهة مرتقبة تجمع بين طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027.

وبات طرابزون سبور متابعًا بقوة من الجمهور العربي عامة والمصري على وجه الخصوص بعد الانتقال الكبير لمحمد صلاح نجم الفراعنة إلى صفوفه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، هو الخميس 20 أغسطس 2026، على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي - النهائي 20 أغسطس 2026 - 13:00 بابارا بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباريات ملحق الدوري الأوروبي الخاصة بطرابزون سبور، لذا يمكنك مشاهدة مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON SPORT 1.

القنوات الناقلة التعليق ON SPORT 1 حاتم بطيشة

كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورت" ومنصات "كورة بلس".

التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027

التشكيلات المحتملة طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فاتح تيكي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بالازس بوربيلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في المباريات الأخيرة

تاريخ طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في المباريات الأخيرة