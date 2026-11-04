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دوري المؤتمر الأوروبي
team-logoطرابزون سبور
بابارا بارك
team-logoفرايبورج
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد فرايبورج
طرابزون سبور
فرايبورج
دوري المؤتمر الأوروبي
تركيا
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بابارا بارك مواجهة قوية تجمع بين طرابزون سبور وفرايبورج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساء (20:45) مساء بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع (21:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 3
بابارا بارك
المباريات التالية
طرابزون سبور

طرابزون سبور

دوري المؤتمر الأوروبي

05 نوفمبر 2026

فرايبورج

فرايبورج

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2026.

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حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027

التشكيلات المحتملة أي زد ألكمار ضد يوفنتوس

المدرب

  • L. Echteld

نتائج طرابزون سبور وفرايبورج في المباريات الأخيرة

ألكمار

ألكمار - المستوى

هابويل بئر السبع
ف2-1
CAM
ت2-2
أرارات
ف0-4
تفينتي
خ0-2
أياكس
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

لاتسيو
خ0-3
رين
ت2-2
ليتشي
ف0-2
جنوى
خ2-0
نابولي
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات طرابزون سبور وفرايبورج في المباريات الأخيرة

ترتيب طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
431041+310
ت
ف
ف
ف
2
بنفيكابنفيكابنفيكا
3300102+89
ف
ف
ف
3
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
330080+89
ف
ف
ف
4
بورنموثبورنموثبورنموث
330081+79
ف
ف
ف
5
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
330093+69
ف
ف
ف
6
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
321081+77
ف
ت
ف
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321093+67
ت
ف
ف
8
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
321095+47
ت
ف
ف
9
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
321042+27
ت
ف
ف
10
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
320162+46
ف
ف
خ
11
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياأومونيا
320154+16
خ
ف
ف
12
رينرينرين
413043+16
ت
ت
ف
ت
13
ليونليونليون
320156-16
خ
ف
ف
14
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
311183+54
ف
ت
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
311185+34
ت
خ
ف
16
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
311153+24
خ
ت
ف
17
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
31113304
ف
ت
خ
18
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
311134-14
خ
ف
ت
19
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
311113-24
ف
خ
ت
20
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
311158-34
ف
ت
خ
21
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
311136-34
ت
خ
ف
22
أندرلختأندرلختأندرلخت
310243+13
ف
خ
خ
23
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
31025503
ف
خ
خ
24
ميلانميلانميلان
310245-13
خ
ف
خ
25
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
310234-13
ف
خ
خ
26
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
310234-13
خ
خ
ف
27
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكياجيلونيا
310246-23
خ
ف
خ
28
تورينسيتورينسيتورينسي
310247-33
خ
خ
ف
29
تساليهتساليهتساليه
301227-51
ت
خ
خ
30
هابويل بئر سبعهابويل بئر سبعهابويل بئر السبع
301216-51
خ
خ
ت
31
ليلسترومليلسترومليلستروم
301229-71
خ
ت
خ
32
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
301219-81
ت
خ
خ
33
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
300327-50
خ
خ
خ
34
مارسيليامارسيليامارسيليا
300316-50
خ
خ
خ
35
سيلتيكسيلتيكسلتيك
300339-60
خ
خ
خ
36
أرارات أرمينياأرارات أرمينياأرارات
3003211-90
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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