ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب صربيا نظيره الهولندي على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يدخلان المباراة بهدف الفوز، الهولنديون يطمحون لتحقيق أول فوز مع تشافي هيرنانديز، بينما الصرب يريدون لملمة أوراق الهزيمة المحبطة أمام اليونان في أولى مباريات المجموعة.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 27 سبتمبر 2026 على ملعب "راجكو ميتيتش".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic





ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة صربيا وهولندا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي محمد علي.









beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي





التشكيل المتوقع لمباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج صربيا وهولندا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات صربيا وهولندا في المباريات الأخيرة









ترتيب صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 النرويج النرويج 1 1 0 0 3 2 +1 3 ف 2 البرتغال البرتغال 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 الدنمارك الدنمارك 1 0 0 1 2 3 -1 0 خ 4 ويلز ويلز 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



