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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoصربيا
Stadion Rajko Mitic
team-logoهولندا
شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
صربيا ضد هولندا
صربيا
هولندا
صربيا
هولندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب صربيا نظيره الهولندي على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يدخلان المباراة بهدف الفوز، الهولنديون يطمحون لتحقيق أول فوز مع تشافي هيرنانديز، بينما الصرب يريدون لملمة أوراق الهزيمة المحبطة أمام اليونان في أولى مباريات المجموعة.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 27 سبتمبر 2026 على ملعب "راجكو ميتيتش".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة صربيا وهولندا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي محمد علي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

علي محمد علي


التشكيل المتوقع لمباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة النرويج ضد البرتغال

4-3-3
النرويج crest
النرويج
النرويج
التشكيل
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-1-3-2
أوريان نيلاندأوريان نيلاندتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيمفردريك أورسنيسفردريك أورسنيسكريستوفر أييركريستوفر أييرجوليان رايرسونجوليان رايرسونباتريك بيرجباتريك بيرجساندير بيرجساندير بيرجمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردأوسكار بوبأوسكار بوبأنطونيو نوساأنطونيو نوساإرلينج هالاندإرلينج هالاندديوجو كوستاديوجو كوستانونو مينديزنونو مينديزريناتو فيجاريناتو فيجاروبن دياشروبن دياشجواو كانسيلوجواو كانسيلوبيدرو نيتوبيدرو نيتوفيتينيافيتينيابرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزروبن نيفيزروبن نيفيزكريستيانو رونالدوكريستيانو رونالدوجواو فيليكسجواو فيليكس
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
4-3-3
النرويج

التشكيلة الأساسية

البرتغال

المدرب

  • ستال سولباكين
  • جورج جيسوس


نتائج صربيا وهولندا في المباريات الأخيرة


النرويج

النرويج - المستوى

فرنسا
خ1-4
كوت ديفوار
ف1-2
البرازيل
ف1-2
إنجلترا
خ1-2
الدنمارك
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
البرتغال

البرتغال - المستوى

أوزباكستان
ف5-0
كولومبيا
ت0-0
كرواتيا
ف2-1
إسبانيا
خ0-1
ويلز
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات صربيا وهولندا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

النرويجتعادلالبرتغال
1
0
3
المباريات الودية
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
3
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
النرويج badge
النرويج
النرويج
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
0
انتهت
المباريات الودية
النرويج badge
النرويج
النرويج
0
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
انتهت
1الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/4


ترتيب صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
النرويجالنرويجالنرويج
110032+13
ف
2
البرتغالالبرتغالالبرتغال
110010+13
ف
3
الدنماركالدنماركالدنمارك
100123-10
خ
4
ويلزويلزويلز
100101-10
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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