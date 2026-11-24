يحتضن استاد باكو الأولمبي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين صباح وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، هو الأربعاء 25 نوفمبر 2026، على استاد باكو الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء (20:45) مساء السعودية، العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 12:45 باكو الأولمبي

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ما القنوات الناقلة لمباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج صباح وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات صباح وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ترتيب صباح وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027