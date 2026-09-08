ما القنوات الناقلة لمباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف شيكاغو فاير نظيره إنتر ميامي، الجمعة بملعب سولدير فيلد، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يحمله في الوقت الحالي بعد أن أحرزه لأول مرة في الموسم الماضي.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 على ملعب سولدير فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 24 9 سبتمبر 2026 - 20:30 سولجر فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج شيكاغو فاير وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب شيكاغو فاير وإنتر ميامي في كأس الدوريات 2026