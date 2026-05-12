ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد تي كيو إل مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين سينسيناتي وإنتر ميامي، لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الخميس 14 مايو 2026 على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي تي كيو إل

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج سينسيناتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات سينسيناتي وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026