ما القنوات الناقلة لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد الملعب الوطني في سنغافورة لاستقبال مباراة مهمة تجمع سنغافورة والبرازيل في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سنغافورة والبرازيل الودية؟

موعد مباراة سنغافورة والبرازيل الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على الملعب الوطني في سنغافورة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية عشر ظهرا (12:00) بتوقيت مصر، الواحدة ظهرا (13:00) بتوقيت السعودية.

المباريات الودية - الجولة 1 17 نوفمبر 2026 - 05:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية؟

لم تعلن أي قناة عربية نقل مباراة سنغافورة والبرازيل الودية، لكنها ستنقل في البرازيل عبر Spor TV.

كيف تشاهد مباراة سنغافورة والبرازيل الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة سنغافورة والبرازيل الودية عبر Spor TV.



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التشكيل المتوقع لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية

نتائج سنغافورة والبرازيل في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات سنغافورة والبرازيل في المباريات الأخيرة