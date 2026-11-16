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المباريات الودية
team-logoسنغافورة
team-logoالبرازيل
شاهد على SporTV
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
سنغافورة ضد البرازيل
سنغافورة
البرازيل
سنغافورة
البرازيل

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستعد الملعب الوطني في سنغافورة لاستقبال مباراة مهمة تجمع سنغافورة والبرازيل في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سنغافورة والبرازيل الودية؟

موعد مباراة سنغافورة والبرازيل الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على الملعب الوطني في سنغافورة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية عشر ظهرا (12:00) بتوقيت مصر، الواحدة ظهرا (13:00) بتوقيت السعودية.

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المباريات الودية - الجولة 1
المباريات التالية
سنغافورة

سنغافورة

المباريات الودية

17 نوفمبر 2026

البرازيل

البرازيل

ما القنوات الناقلة لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية؟

لم تعلن أي قناة عربية نقل مباراة سنغافورة والبرازيل الودية، لكنها ستنقل في البرازيل عبر Spor TV.

كيف تشاهد مباراة سنغافورة والبرازيل الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة سنغافورة والبرازيل الودية عبر Spor TV.

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التشكيل المتوقع لمباراة سنغافورة والبرازيل الودية

نتائج سنغافورة والبرازيل في المباريات الأخيرة

سنغافورة

سنغافورة - المستوى

تايلاند
ف1-2
إندونيسيا
خ2-0
بنجلاديش
ف1-0
ماليزيا
خ6-0
باراجواي
خ1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
4/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
البرازيل

البرازيل - المستوى

النرويج
خ1-2
أستراليا
ت1-1
أستراليا
ف2-4
الهند
ف0-4
اليابان
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات سنغافورة والبرازيل في المباريات الأخيرة

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