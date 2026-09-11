ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف سندرلاند نظيره آرسنال في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب النور.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق المدفعجي الذي يريد الحفاظ على لقب الدوري الذي أعاده لخزائنه الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 15:00 ملعب النور

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج سندرلاند وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ سندرلاند وآرسنال في المباريات الأخيرة

ترتيب سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027