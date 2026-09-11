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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoسندرلاند
ملعب النور
team-logoآرسنال
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
سندرلاند ضد آرسنال
سندرلاند
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف سندرلاند نظيره آرسنال في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2026-2027  وذلك على ملعب النور.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق المدفعجي الذي يريد الحفاظ على لقب الدوري الذي أعاده لخزائنه الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4
ملعب النور

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1خليل البلوشي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة سندرلاند ضد آرسنال

4-2-3-1
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
التشكيل
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
روبن ريفسروبن ريفسنوردي موكيلينوردي موكيليD. BallardD. Ballardرينيلدو ماندافارينيلدو ماندافاكيفين دانسوكيفين دانسوجرانيت تشاكاجرانيت تشاكاإنزو لو فيإنزو لو فينواه صاديقينواه صاديقينيلسون أنجولونيلسون أنجولوتوماس مونييهتوماس مونييهبريان بروبيبريان بروبيدافيد رايادافيد راياجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونسابين وايتبين وايتريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريمايلز لويس سكيليمايلز لويس سكيليكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسبوكايو ساكابوكايو ساكاديكلان رايسديكلان رايسمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردكاي هافرتيسكاي هافرتيس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ريجيس لو بريس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج سندرلاند وآرسنال في المباريات الأخيرة

سندرلاند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ سندرلاند وآرسنال في المباريات الأخيرة

سندرلاند

آخر 5 مباريات

آرسنال

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

16
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب سندرلاند وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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