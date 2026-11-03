ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب إيدن أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين سلافيا براج وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على ملعب إيدن أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 إيدن أرينا

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ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج سلافيا براج وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات سلافيا براج وآرسنال في المباريات الأخيرة

ترتيب سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027