ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو وميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

ساسوولو يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 11 نقطة.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسوولو وميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد مابي.

المباريات التالية ساسوولو الدوري الإيطالي 12:00 ميلان

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 12:00 مابي





ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ساسوولو وميلان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ساسوولو وميلان في المباريات الأخيرة





ترتيب ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027



