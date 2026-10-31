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الدوري الإيطالي
team-logoساسولو
مابي
team-logoفيورنتينا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد فيورنتينا
ساسولو
فيورنتينا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو وفيورنتينا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 2 نوفمبر 2026، على ملعب مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
مابي
المباريات التالية
ساسوولو

ساسوولو

الدوري الإيطالي

02 نوفمبر 2026

فيورنتينا

فيورنتينا

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة ساسولو ضد فيورنتينا

4-3-3
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
التشكيل
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
4-3-3
ستيفانو توراتيستيفانو توراتيدويي كاليتا-كاردويي كاليتا-كاركاس أودينتالكاس أودينتالS. CinquegranoS. CinquegranoJ. DoigJ. Doigلوكا ليبانيلوكا ليبانيداريل باكولاداريل باكولاجاي إدزيسجاي إدزيسسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتوA. LaurienteA. Laurienteدومينيكو بيرارديدومينيكو بيرارديدافيد دي خيادافيد دي خياأليكس خيمينيزأليكس خيمينيزVieryVieryجواو ماريوجواو ماريورادو دراجوسينرادو دراجوسيننيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليماركو بريشيانينيماركو بريشيانينيشير ندورشير ندورteam-logoماتيو بيليغرينوفرانكو ماستانتونوفرانكو ماستانتونواليو نجياليو نجي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
4-3-3
ساسولو

التشكيلة الأساسية

فيورنتينا

المدرب

  • ألبرتو أكويلاني
  • باولو فانولي

نتائج ساسوولو وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

ساسوولو

ساسوولو - المستوى

مونزا
خ2-1
ميلان
ت1-1
فروسينوني
خ4-2
كومو
خ2-0
لاتسيو
خ2-6
الهدف المسجل (المستقبل)
6/15
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

نابولي
ت1-1
جنوى
خ2-1
كومو
خ1-3
إنتر
خ2-1
أتالانتا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات ساسوولو وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

ساسولوتعادلفيورنتينا
2
1
2
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
0
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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ساسولو
ساسوولو
3
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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فيورنتينا
فيورنتينا
5
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ساسولو
ساسوولو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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ساسولو
ساسوولو
1
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فيورنتينا
فيورنتينا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
1
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فيورنتينا
فيورنتينا
3
انتهت
6الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب ساسوولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
10730279+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
9
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
10
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
11
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
18
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271022-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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