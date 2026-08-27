ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الأهلي واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الزمالك حامل لقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027، هو الخميس 28 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 13:00 ستاد السويس

ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهةبتعليق أيمن الكاشف.

القنوات الناقلة التعليق On Sport أيمن الكاشف

كيف تشاهد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة زد ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب محمد شوقي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب الحسين عموتة

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج زد والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ زد والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب زد والأهلي في الدوري المصري 2026-2027