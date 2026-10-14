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الدوري الأوروبي
team-logoسالزبورج
ريد بول أرينا
team-logoميلان
شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
سالزبورج ضد ميلان
سالزبورج
ميلان
الدوري الأوروبي
النمسا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب ريد بول أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريد بول سالزبورج وميلان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 15 أكتوبر 2026 على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء (19:45) مساء السعودية، التاسعة إلا الربع مساء (20:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الأوروبي - الجولة 2
ريد بول أرينا


ما القنوات الناقلة لمباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حفيظ دراجي


كيف تشاهد مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي 2026-2027


التشكيلات المحتملة سالزبورج ضد ميلان

المدرب

  • D. Roehl


نتائج ريد بول سالزبورج وميلان في المباريات الأخيرة


سالزبورج

سالزبورج - المستوى

RIE
ت1-1
ليفسكي صوفيا
ف0-1
شتورم جراتس
ف3-0
BWL
خ1-2
GAK
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ميلان

ميلان - المستوى

يوفنتوس
ت1-1
لاتسيو
ت2-2
بنفيكا
خ0-2
ليتشي
ف3-0
ساسوولو
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات ريد بول سالزبورج وميلان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

سالزبورجتعادلميلان
0
1
1
دوري أبطال أوروبا
ميلان badge
ميلان
ميلان
4
سالزبورج badge
سالزبورج
سالزبورج
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
سالزبورج badge
سالزبورج
سالزبورج
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
انتهت
1الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2


ترتيب ريد بول سالزبورج وميلان في الدوري الأوروبي فري الأووربي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
110050+53
ف
2
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
110040+43
ف
3
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
110041+33
ف
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
110041+33
ف
5
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
110030+33
ف
6
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
110031+23
ف
7
بنفيكابنفيكابنفيكا
110020+23
ف
8
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
110020+23
ف
8
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
110020+23
ف
10
ليونليونليون
110021+13
ف
10
بورنموثبورنموثبورنموث
110021+13
ف
10
تورينسيتورينسيتورينسي
110021+13
ف
13
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
110021+13
ف
14
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
110010+13
ف
15
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياOMO
110010+13
ف
15
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
110010+13
ف
17
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
10100001
ت
17
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
10100001
ت
17
هابويل بير شيفاهابويل بير شيفاHBS
10100001
ت
17
رينرينرين
10100001
ت
21
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكJAG
100112-10
خ
22
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
100112-10
خ
22
أندرلختأندرلختأندرلخت
100112-10
خ
22
ليلسترومليلسترومLIL
100112-10
خ
25
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
100101-10
خ
25
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
100101-10
خ
25
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
100101-10
خ
28
سيلتيكسيلتيكسلتيك
100113-20
خ
29
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
100102-20
خ
29
ميلانميلانميلان
100102-20
خ
29
سيليي NKسيليي NKCEL
100102-20
خ
32
مارسيليامارسيليامارسيليا
100114-30
خ
33
أرارات أرمينياأرارات أرمينياAMY
100114-30
خ
34
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
100103-30
خ
35
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
100104-40
خ
36
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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