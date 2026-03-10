Goal.com
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره ريال مدريد مساء الغد، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الفريقان يسعيان لهدف واحد لكن بوجهتين متباينتين، ريال مدريد نحو الحفاظ على ريادته الأوروبية، أما مانشستر سيتي فيسعى للوصول لأبعد نقطة نحو لقب ثان في تاريخه بدوري الأبطال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 11 مارس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج ريال مدريد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي الأخيرة

