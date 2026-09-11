ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد نظيره رايو فاييكانو في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الملكي الذي يريد إعادة لقب الدوري لخزائنه التي غاب عنها خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 5 12 سبتمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ريال مدريد ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

تاريخ ريال مدريد ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027