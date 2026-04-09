ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل جيرونا ضيفًا على نظيره ريال مدريد مساء الغد، الجمعة، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

ريال مدريد يسعى لتدارك ما يمكن تداركه بعد وصول الفارق مع منافسه برشلونة إلى سبع نقاط كاملة عقب الهزيمة من ريال مايوركا في الجولة الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الجمعة 10 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.





يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

