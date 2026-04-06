تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoبايرن ميونخ
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
ريال مدريد
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب ربع دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره ريال مدريد مساء الغد، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الفريقان يسعيان لهدف واحد لكن بوجهتين متباينتين، ريال مدريد نحو الحفاظ على ريادته الأوروبية، أما بايرن ميونخ فيسعى للوصول لأبعد نقطة نحو لقب غائب منذ سنوات في الأبطال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 7 أبريل 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.


القنوات الناقلة

المعلق

beIN SPORTS 1

علي سعيد الكعبي

TOD TV


كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026


تشكيلات ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبايرن ميونخ
13
أندري لونين
12
ترينت ألكسندر أرنولد
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
18
ألفارو كاريراس
15
أردا جولر
14
أوريلين تشواميني
45
تياجو بيتارش
8
C
فيديريكو فالفيردي
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
1
C
مانويل نوير
4
جوناثان تاه
44
جوسيب ستانيشيتش
27
كونراد لايمر
2
دايوت أوباميكانو
45
اليكسندر بافلوفيتش
14
لويس دياز
6
يوزوا كيميش
17
ميكايل أوليسيه
7
سيرج نابري
9
هاري كين

4-2-3-1

بايرن ميونخAway team crest

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

البدلاء

المدرب

  • فنسنت كومباني


الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة



ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بايرن ميونخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ الأخيرة


ريال مدريد

آخر 5 مباريات

بايرن ميونخ

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5



