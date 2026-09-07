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دوري أبطال أوروبا
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoإنتر
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كريم مليم

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ريال مدريد ضد إنتر
ريال مدريد
إنتر
دوري أبطال أوروبا
براهيم دياز
إسبانيا
إيطاليا
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ويدخل ريال مدريد المواجهة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز في مستهل مشواره بالبطولة القارية، واضعًا نصب عينيه المنافسة بقوة على اللقب السادس عشر في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال أوروبا، في البطولة التي لطالما ارتبطت بتاريخ النادي الملكي وإنجازاته الأوروبية.

ويُعد ريال مدريد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا في خزائنه، ما يجعله يدخل نسخة 2026-2027 بطموحات كبيرة ورغبة واضحة في استعادة المجد الأوروبي، خاصة بعدما فشل في تجاوز الدور ربع النهائي خلال آخر نسختين، عقب خروجه على يد آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويطمح الفريق الملكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية في مرحلة الدوري، وتوجيه رسالة مبكرة إلى منافسيه بأنه عازم على العودة إلى منصة التتويج، رغم قوة المنافسة المنتظرة في النسخة الجديدة من المسابقة.

في المقابل، يسعى إنتر ميلان إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الأولى، والظهور بصورة تؤكد قدرته على مقارعة كبار القارة منذ بداية مشواره الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
إنتر crest
إنتر
إنتر

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، إلى عصام الشوالي.

متى موعد مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو يوم الثلاثاء 8 سبتمبر\أيلول 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةإنتر - ريال مدريد 
الموعدالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
التوقيت22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
الملعبسانتياجو برنابيو
القنوات الناقلةbeIN Sports HD 1
التعليقعصام الشوالي
البث عبر الإنترنتTOD TV
beIN Connect
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