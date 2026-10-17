ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 9 18 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو





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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس معلقا على مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس





كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج ريال مدريد وإشبيلية في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية في المباريات الأخيرة









ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2026-2027



