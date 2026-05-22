Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoأتلتيك بيلباو
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع ريال مدريد بالضيف أتلتيك بيلباو.

لا تملك المباراة أي أهمية على الصعيد الرقمي، لكن أهميتها تكمن في أنها ستكون مباراة وداع داني كارباخال أسطورة ريال مدريد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني  2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 23 مايو 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني  2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1-
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestأتلتيك بيلباو
1
تيبو كورتوا
20
فيران جارسيا
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
2
داني كارفاخال
21
براهيم دياز
45
تياجو بيتارش
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
1
أوناي سيمون
15
انييغو ليكوي
2
اندوني غوروزابيل
14
ايميريك لابورت
5
يراز ألفاريز
9
إينياكي ويليامز
7
أليكس بيرينغر
16
اينييغو رويز دي جالاريتا
18
ميكيل ياوريجيزار
22
نيكو سيرانو
11
غوركا غوروزيتا

4-2-3-1

أتلتيك بيلباوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إرنستو فالفيردي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

أتلتيك بيلباو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

أتلتيك بيلباو

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان