يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال مدريد وآيندهوفن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ريال مدريد يصل إلى المباراة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع المباريات السابقة، إلا أنّه في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان بفارق الصدارة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المواجهة.

من معلق مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج ريال مدريد وآيندهوفن في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وآيندهوفن في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2026-2027