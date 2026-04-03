ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مايوركا نظيره ريال مدريد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب إيبيروستار.

ريال مدريد صاحب المركز الثاني يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب مع برشلونة ولكنه يواجه خصمًا عنيدًا يعقد المهمة كثيرًا عليه وهو ريال مايوركا حتى لو كان صاحب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 4 أبريل 2026، على ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السادسة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

