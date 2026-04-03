ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ريال مايوركا نظيره ريال مدريد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب إيبيروستار. 

ريال مدريد صاحب المركز الثاني يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب مع برشلونة ولكنه يواجه خصمًا عنيدًا يعقد المهمة كثيرًا عليه وهو ريال مايوركا حتى لو كان صاحب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 4 أبريل 2026، على ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السادسة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

4-3-1-2

1
ليوناردو رومان ريكيلمي
24
C
مارتين فالجنت
5
عمر ماسكاريل
23
بابلو مافيو
22
يوهان موخيكا
20
بابلو توري
8
مانويل مورلانيس
10
سيرجي داردير
12
سامو
15
زيتو لوفومبو
7
فيدات موريكي
13
C
أندري لونين
24
دين هويسين
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
18
ألفارو كاريراس
37
Manuel Angel
14
أوريلين تشواميني
15
أردا جولر
6
إدواردو كامافينجا
10
كيليان مبابي
21
براهيم دياز

  • مارتن ديميكيليس

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ريال مايوركا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

مايوركا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ريال مايوركا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

مايوركا

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

