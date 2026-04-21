ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سالت ليك وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على ريال سالت ليك، الخميس بملعب أمريكا فيرست فيلد، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي المواصلة بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال سالت ليك وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة ريال سالت ليك وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة ريال سالت ليك وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الخميس 23 أبريل 2026 على ملعب أمريكا فيرست فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سالت ليك وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال سالت ليك وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج ريال سالت ليك وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال سالت ليك وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة