ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب لا كارتوخا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 9 17 أكتوبر 2026 - 12:30 لا كاروتوخا





ما القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





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كيف تشاهد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج ريال بيتيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات ريال بيتيس وبرشلونة في المباريات الأخيرة









ترتيب ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027







