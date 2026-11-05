ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وساسوولو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وساسوولو في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 7 نوفمبر، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 11 7 نوفمبر 2026 - 14:45 الأولمبيكو

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ما القنوات الناقلة لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج روما وساسوولو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات روما وساسوولو في المباريات الأخيرة

ترتيب روما وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027