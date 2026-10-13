ما القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأولمبيكو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين روما وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 الأولمبيكو





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ما القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 4 خليل البلوشي





كيف تشاهد مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج روما وريال مدريد في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات روما وريال مدريد في المباريات الأخيرة









ترتيب روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







