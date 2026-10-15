هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoجنوى
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
روما ضد جنوى
روما
جنوى

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وجنوى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة روما وجنوى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 17 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 7
الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة روما ضد جنوى

3-4-2-1
روما crest
روما
روما
page.match.formation.title
جنوى crest
جنوى
جنوى
3-4-2-1
بييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيإيفان نديكاإيفان نديكاجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيماريو هيرموسوماريو هيرموسوناهويل موليناناهويل موليناكواديو كونيهكواديو كونيهمارتن دي رونمارتن دي رونلورينزو بيليجرينيلورينزو بيليجرينيباولو ديبالاباولو ديبالاteam-logoويسليسانتياغو كاستروسانتياغو كاستروجاستن بيجلوجاستن بيجلواليساندرو ماركاندالياليساندرو ماركاندالييوهان فاسكيزيوهان فاسكيزليو أوستيجاردليو أوستيجاردكينغسلي إهيزيبوكينغسلي إهيزيبومورتن فريندروبمورتن فريندروبحامد جونيور تراوريحامد جونيور تراوريستيفان الشعراويستيفان الشعراويميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونجونيور ميسياسجونيور ميسياسميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتش
جنوى crest
جنوى
جنوى
3-4-2-1
روما

التشكيلة الأساسية

جنوى

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني
  • دانييلي دي روسي


نتائج روما وجنوى في المباريات الأخيرة


روما

روما - المستوى

فنربخشه
ت1-1
تورينو
ف0-2
إنتر
ت2-2
كومو
ت0-0
ريال مدريد
خ3-4
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
جنوى

جنوى - المستوى

فروسينوني
ت1-1
SUD
ف1-0
بارما
خ2-1
RBU
خ2-0
فيورنتينا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات روما وجنوى في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

روماتعادلجنوى
3
1
1
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
2
روما badge
روما
روما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
3
جنوى badge
جنوى
جنوى
1
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
3
جنوى badge
جنوى
جنوى
1
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
1
روما badge
روما
روما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
1
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
9الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل