تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoليتشي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وليتشي ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية، حيث توقف رصيد الجيلاروسي عند النقطة 51، بعدما خسر أمام جنوى وكومو على التوالي، ليستقر في المركز السادس بفارق نقتطين عن يوفنتوس، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المركز الرابع للتأهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل ليتشي المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وعلى الرغم من خسارته أمام نابولي في الجولة السابقة إلا أنه كان نداً قويا، ويحتاج الفريق لبذل جهد كبير للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث لا يفرق بينه وبين كريمونيسي الذي يحتل المركز الـ18 سوى ثلاثة نقاط فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وليتشي في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 مارس 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة روما ضد ليتشي

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليتشي
99
ميل سفيلار
87
دانييلي غيلاردي
22
ماريو هيرموسو
23
جيانلوكا مانشيني
7
لورينزو بيليجريني
19
زكي شيليك
92
ستيفان الشعراوي
2
ديفين رينش
4
بريان كريستانتي
8
نيل العيناوي
14
دونيايل مالين
30
ولاديميرو فالكوني
25
انتونينو غالو
44
Gabriel
5
جميل سييبيرت
17
رافايل فيجا
19
لاميك باندا
20
يلبير رمضاني
6
A. Sala
50
سانتياغو بيروتي
79
عمر نجوم
9
N. Stulic

4-2-3-1

ليتشيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وليتشي في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ليتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات روما وليتشي الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

ليتشي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب روما وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

