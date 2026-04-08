ما القنوات الناقلة لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وبيسا ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الجيلاروسي عند النقطة 54، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام إنتر، ليصبح في المركز السادس بفارق ثلاثة نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الخامس، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي، من أجل التأهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يتزيل بيسا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة فقط، حيث تلقى 4 هزائم من أخر 5 مباريات خاضها في السيري آ، وعلى الرغم من صعوبة تخطية للهبوط في الموسم القادم إلا أن الفرصة قائمة، ولذا قد تكون نقطة إنطلاقة عبر هذا اللقاء.

ما موعد مباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وبيسا في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 10 أبريل 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة | المعلق
stc tv | عبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestبيزا
99
ميل سفيلار
22
ماريو هيرموسو
5
إيفان نديكا
87
دانييلي غيلاردي
19
زكي شيليك
61
نيكولو بيسيلي
4
بريان كريستانتي
7
لورينزو بيليجريني
18
ماتياس سولي
2
ديفين رينش
14
دونيايل مالين
12
نيكولاس
33
أرتورو كالابريسي
5
S. Canestrelli
4
أنتونيو كاراتشيولو
10
ماتيو تراموني
8
مالت هوجولت
7
مهدي ليريس
20
ميشيل أيبشير
3
S. Angori
81
فيليب ستوجيلكوفيتش
32
ستيفانو موريو

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

البدلاء

المدرب

  • أوسكار هيلجيمارك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج روما وبيسا في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بيزا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات روما وبيسا الأخيرة

روما

المباراة الأخيرة

بيزا

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب روما وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026

