الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
ما القنوات الناقلة لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وأتالانتا ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الجيلاروسي إلى 57 نقطة، بعد الانتصار في الجولة السابقة على بيسا، ليحافظ على مركزه السادس بفارق ثلاثة نقاط عن نقطة وحيدة عن كومو صاحب المركز الخامس، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي، من أجل التأهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 53 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن فريق روما، ويسعى إلى الوصول إلى مقعد من المقاعد المؤهلة للمحافل الأوروبية، وبالتأكيد سيكون لقاء قوي بين الفريقين، خاصة أن الدور الأول استطاع القديسين الفوز بهدف دون رد على الجيلاروسي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وأتالانتا في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 18 أبريل 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026

روماHome team crest

99
ميل سفيلار
22
ماريو هيرموسو
87
دانييلي غيلاردي
5
إيفان نديكا
19
زكي شيليك
18
ماتياس سولي
8
نيل العيناوي
4
بريان كريستانتي
2
ديفين رينش
97
بريان زاراجوزا
14
دونيايل مالين
29
ماركو كارنيسيكي
19
بيرات ديمسيتي
42
جيورجيو سكالفيني
23
سعيد كولازيناتش
47
L. Bernasconi
17
شارل دي كيتيلاري
77
دافيد زاباكوستا
15
مارتن دي رون
13
إيدرسون
59
نيكولا زاليفسكي
90
نيكولا كرستوفيتش

  • جيان بييرو غاسبيريني

  • رافاييلي بالادينو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وأتالانتا في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أتالانتا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات روما وأتالانتا الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

أتالانتا

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان